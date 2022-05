Stéphanie BARON

Diplômée d'un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (option Petites et Moyennes Organisations) et d'une licence Professionnelle Marketing et Commerce sur Internet – Les Métiers du E-Business (option marketing relationnel).



J'ai effectué deux stages de longue durée :

- 2006 Stage de 10 semaines - Service Marketing de la Mutuelle bleue à Melun.

- 2007 Stage de 6 mois – Service commercial de la société Newsweb – Groupe Lagardère à Saint Cloud.



Je suis depuis Octobre 2007 chez Adnovia.Après avoir été Assistante Media Internet puis Traffic Manager Junior, je suis maintenant Traffic Manager.



Mes compétences :

Internet

Marketing

Mise en ligne

Reportings