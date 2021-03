Hugues BOURDELLE

Moniteur d'état de parapente et accompagnateur en Life Coaching, je fais aujourd'hui partie de l'équipe des Ailes du Mont Blanc à Chamonix.

Le parapente va bien plus loin que le simple vol et constitue un véritable parcours de construction personnel.

Parce qu'ensemble nous allons plus loin, j'ai rejoins une équipe de pros !



Ingénieur textile HEI (ESTIT) de formation, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie textile, puis dans les services en informatique. De plus en plus attiré par l'humain et la formation, j'ai poursuivi par le Life Coaching, la PNL. J'ai fait un petit crochet par les ressources humaines avant de me lancer dans l'aventure du vol libre.





Mes compétences :

Animateur - Formateur

Life coaching

Enseignement du parapente