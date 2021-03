Rodolphe BERTHOLINO

A 41 ans, je dispose de 15 années d'expérience dans le domaine de la vente. J'ai évolué vers la logistique en qualité de responsable dans le magasin Habitat de Lyon, poste que j'ai tenu durant 4 ans. Une opportunité dans cette même société m'a permis de devenir manager des ventes durant une période de liquidation et de travaux.



Ce qui m'intéresse avant tout ? Les challenges, travailler dans une ambiance conviviale avec des équipes qui sont prêtes à donner le meilleur.

Exigeant, je souhaite que nous donnions à notre clientèle un service à la qualité poussée qui fait la différence par rapport à la concurrence.



Mes priorités dans un poste sont :

la tenue et développement des objectifs,

le respect des concepts définis,

la satisfaction et la fidélisation de la clientèle,

le maintien de la cohésion de l’équipe, la communication

l’apport d’idées neuves pour progresser et se démarquer de la concurrence.



Mes compétences :

Art

Art de la table

Décoration

Librairie

magasin

Management

Prêt à porter

Responsable de magasin

Textile

Vente

Gestion des stocks