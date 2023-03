Rodolphe CAMPI

A la fin de mes études en Génie Civil orientées notamment sur l'équipement technique du bâtiment, je me suis engagé à l'UIISC 7 de Brignoles (Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile) correspondant à l'élite des sapeurs pompiers. Me rendre humainement utile à cette époque, porter secours aux personnes et lutter contre les périls de toute nature étaient ma priorité. http://uiisc7.fr

Plus tard, et après 1 ans de bénévolat à la Croix Rouge Française je me suis redirigé vers mes compétences acquises à l'IUT et vers un secteur recherché : Le génie climatique.



Egalement Mannequin depuis 2003 chez ANAKENA Models Agency, je reste à votre disposition pour catalogue, campagne publicitaire, casting etc ...

Professionnel et sympathique, mon expérience est essentiellement axée en shooting photo.



Mes compétences :

Génie climatique

Technico commercial

Mannequinat