Expérimenté dans la gestion de projet industrialisation d'équipements électroniques pour l aéronautique. Mes connaissances du cycle de développement projet, de l'ensemble des services de l'entreprise, mais aussi de la sous traitance développement et fabrication, sont des atouts pour être rapidement autonome et efficace au sein de petite, moyenne et grande entreprise industrielle



Mes compétences :

Chef de projet

Industrialisation

Gestion de projet

Electronique

Aéronautique

Management