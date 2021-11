Rodolphe EMOND

Bonjour,

Je suis actuellement responsable de l'équipe Packaging pour les marques montagne du groupe Decathlon, à Passy (74).

Passionné de nature, de montagne, et de sport, mon expérience professionnelle s'inscrit depuis 14 ans dans la conception et la distribution de produits pour la pratique sportive.

Mes compétences incluent la conception, le développement et l'industrialisation de produits et conditionnements, la gestion de projet,, la conduite de l'innovation, le management d'équipe.

A bientôt,

Rodolphe



Mes compétences :

Management de l'innovation

conception

créativité

Gestion de projet

Industrialisation

Développement produit

Packaging