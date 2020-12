Rodolphe KARPE

Je suis organisé, j'aime la discipline et j'ai le sens des responsabilités. Je suis un pilier de force pour l'entreprise. Je suis énergique mais prudent et je ne laisse rien au hasard. J'ai une vision rapide de ce qui va ou ne va pas dans une situation ou chez une personne. Lorsque je prends des décisions, je les assume.

J'ai souhaité faire un MBA afin de prendre un virage dans mon parcours professionnel, je souhaite avoir un poste plus stratégique dans une entreprise de plus petite taille. Mon profil factuel et déterminé me permet de prendre le leadership de mon équipe et de passer de l'action à latteinte de nos objectifs.



Mes compétences :

Responsable

Organisé

Méthodique

Leadership

autonome

lean product development

Intégrité

Énergique

Product Management Institute

Design thinking