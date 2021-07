Roger FRISCH

Écrivain.



Membre de plusieurs associations littéraires.



En est à la publication de son 17ème ouvrage.



Chez Demdel Éditions, Belgique

-Antinéa et autres textes

-La voyageuse sans bagages

-Sans permis

-Lexcès enivrant



Chez Edilivre, Paris:

-LEntrée dans la nuit

-La vitre du rêve

-La Faute dEmma

-Un désert qui me traverse

-De Donetsk à Nancy

-La Réserve amoureuse

-Soleil bas

-LAnge de Reims

-Adria

-La fenêtre interdite

-Cétait hier que je tai dit

-Les secrets dAntalya



À paraître: -Deux arbres et le soleil de juin