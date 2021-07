Roger MASCARENHAS (ROGER MASCARENHAS)

Je suis Roger Mascarenhas, j'aime ajouter de la valeur à la vie des gens en utilisant la technologie, en utilisant les connaissances en télécommunications et en développement de logiciels, en plus je suis toujours prêt à apprendre et j'ai des compétences en développement et analyse de projets liés aux télécommunications, à l'électronique , génie électrique ou génie logiciel. De cette façon, je cherche toujours à en savoir plus sur les domaines de la radiofréquence, des micro-ondes, des antennes, des communications optiques et traitement des signaux numériques, en utilisant le développement de logiciels et la programmation comme outils pour avoir de meilleures performances. En génie logiciel et apprentissage automatique. Mes performances étaient principalement en RestAPI, développement WEB Full Stack (Back-End : Node.js, Django, Laravel, Spring boot, MongoDB et MySQL. Front-End : HTML, CSS, JavaScript, React et Angular. Base de données : SQL MySQL et MongoDB), application des concepts de Calcul, Probabilité, Statistiques et Python et de leurs bibliothèques en Machine Learning et en Circuits intégrés et systèmes embarqués avec un focus sur les Microcontrôleurs (C/C++) et les FPGA (VHDL).