Roger SIMON

Diplômé d'une Licence Professionnelle des Organisations option Réseaux et Systèmes d’information,

domaines de compétences :



Informatique & Télécoms



_Business Intelligence, Crystal Report, BO, (alimentation, calculs et stockage)

Concepts du domaine décisionnel : indicateurs, granularité, axes d'analyse, agrégats...

Modélisation multidimensionnelle

Développement de flux d’alimentation de l’entrepôt de données avec un ETL

_Analyse de données

Crystal Report Business Objects

Bases de données ( SQL server ) et des langages d’interrogation : SQL .

_Administration serveurs WIN2008R2 AD, SQLSERVER, PABX

_Maintenance et de l'évolution des applications métier :

maintenance de l'ERP développé en Delphi7/ Crystal Reports

évolutions de l'ERP en Windev

_Responsable du support et de l’aide aux utilisateurs

_Formateur Bureautique tous niveaux Excel, Access, Word, Publisher

_Administration de la téléphonie: PABX, Taxation, câblage



Achats Informatiques, Télécoms, Généraux



_Rédaction Cahier des Charges

_Dépouillement appels d'offres

_Sourcing,évaluation fournisseurs

_Négociations

_Veille concurrentielle et technologique





Gestion du Patrimoine Immobilier/Services Généraux



Gestion des contrats

Gestion des budgets

Tableaux de bord, statistiques, décisionnel, contrôle de gestion

Gestion de la GED

Gestion des achats

Encadrement courrier/standard/maintenance/informatique



Gestion



_Business décision

_Tableaux de bord

_Budgets

_Reporting



Management



Mes compétences :

SQL

BO

VBA

Excel

Informatique

Windev

Ciel Paye

Ciel Compta

SSAS