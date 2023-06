Je m'appelle Rohan Fossé, un passionné d'informatique résidant à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. En ce moment, je suis engagé dans un rôle stimulant en tant qu'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université de Bordeaux. Cette position actuelle s'est naturellement déroulée après une expérience enrichissante au LaBRI, un laboratoire de recherche en informatique. Parallèlement à ces engagements académiques et professionnels, j'ai également eu le plaisir de travailler en tant qu'animateur chez Telligo, une expérience qui a ajouté une nouvelle dimension à mon ensemble de compétences.



Mon voyage académique m'a conduit à travers plusieurs étapes importantes, toutes centrées autour de ma passion pour l'informatique. Actuellement, je suis en train de finaliser mon doctorat en informatique au LaBRI, un défi que j'apprécie vraiment. Avant cela, j'ai obtenu un Master Recherche en Informatique avec une spécialisation en Algorithme et Méthode Formelle, ainsi qu'une Licence en Informatique, tous deux de l'Université de Bordeaux. Mon parcours académique a également inclus des études en informatique à l'Université Paris Cité et une Classe Préparatoire intégrée en Mathématiques et informatique à CY Tech.



En ce qui concerne les langues, je suis fier de ma maîtrise du français, ma langue maternelle, et de mon niveau professionnel en anglais. Ces compétences linguistiques m'ont permis de naviguer efficacement dans des environnements internationaux et multiculturels.



Quant à ma personnalité, je suis quelqu'un de déterminé et d'engagé, avec une passion indéniable pour mon domaine. Mon expérience en tant qu'animateur chez Telligo a renforcé ma capacité à communiquer efficacement et à gérer des groupes avec succès. Je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et à continuer à apprendre et à grandir dans ma carrière. J'apporte une attitude positive, une éthique de travail solide et une soif d'apprendre à chaque nouvelle opportunité.