Roland GALLORINI

Je travaille uniquement par démarche relationnelle.



J'apporte à mes clients : un conseil adapté à leur situation et leurs objectifs tout en leur faisant bénéficier de solutions de qualité et d'un suivi personnalisé.



Je forme à la gestion de patrimoine : pour toute personne qui serait intéressée par une opportunité professionnelle avec le soutien d'une association de formation professionnelle et un réseau solide.



Mes compétences :

Conseil

Fiscalité

Investissements

Protection famille

Retraite

Audit patrimonial