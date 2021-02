Roland GEOFFROY

J'ai 30 ans d'expérience en projets d'automatisation et d'informatique industrielle, tous secteurs confondus, pour accompagner vos projets d'outils R&D.

Ce qui m'anime est l'orchestration des intervenants pour piloter les réalisations de vos prototypes, outils et bancs d'essai ainsi que le sourcing de savoir-faire spécifiques pour vos dossiers.

Ce qui m'importe, dans la communication, est d'être votre intermédiaire et traducteur, au plus juste, des besoins pour les acteurs du projet, de multi-cultures professionnelles, pour atteindre vos objectifs.

Ce qui me challenge, c'est ce dossier tordu que personne n'a su et ne sait aborder, ni en ténacité, ni en pugnacité, pour le mener à bien.

-- --

J'ai terminé en 2013, diplômé, ma formation dIngénieur Généraliste au CESI d'Écully.

Cette démarche de reprise d'étude, ainsi que mon expérience riche en projets, spécialité Automatismes et Informatique Industrielle, renforcent aujourd'hui mes capacités dans le métier du conseil.

Mes expériences professionnelles valident mon aptitude à piloter des projets, parfois complexes, ainsi que mon adaptabilité aux situations et équipes. Mon implication en organisation des chiffrages, d'outils et de veille technologique est aussi ma valeur ajoutée.

Particulièrement intéressé par les langues étrangères, je poursuis un perfectionnement en anglais (TOEIC 850). Je souhaite m'améliorer à titre personnel, mais également pour l'usage professionnel.

Enfin, mon expérience en cabinet d'engineering m'a convaincu d'une nécessaire stratégie d'innovation et de méthodes d'experts dans nos investissements.



Compétences Produits :

* Siemens S5 & S7

* Schneider Xtel, Pl7, Pl7Pro, Unity

* April Merlin Alspa...

* IHM Protools, WinCC, Majelis, Vijéo

* IHMs : PcVue, Axeda, Intouch Monitor, Processyn, Induscreen, Fix32...

* Siemens Safety, Profisafe

* Profibus, Modbus, JBus, Unitelway, FipIO

* DCS, SNCC



Mes secteurs d'activités : * Agroalimentaire * Chimie * Pharmacie * Transports (infrastructures, aériens et maritimes) * Énergies *Environnement * Manufacture * Industrie du Feu *Tertiaire etc.



Mes Clients : *Aéroport de Roissy *Atochem *Blédina *Cedilac-Candia *CERN *Ciba *CNIM *CNR *Coatex *Corimex *Courly *CRES *Danone *Diester *EdF *Elf *AtoFina *Erasteel *Finorga*GdF *Grand Lyon *Institut Français du Pétrole (IFP Énergies Nouvelles) *Métocote *RVI *Michelin *PCAS *Rhodia/Rhône-Poulenc *S.A. Martin *Sanofi *Santerne *Schneider *Semaly (Egis) *Sogea *Sylachim *Messier Bugatti Dowty (Safran) *Toray *Trédi