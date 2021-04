Passionné par la création et la réalisation de tenues haut de gamme et de costumes de scène de prestige, j'aime à utiliser de riches matières et travailler en étroite collaboration avec ma clientèle privée ou les metteurs en scène afin de sortir un vêtement, un costume qui fasse corps avec celui qui le porte, qu'il soit, en quelque sorte, une deuxième peau...