Mes compétences :



Gestion administrative, financière, planning d'opérations de construction,

Coordination de travaux, esprit de synthèse et des capacités rédactionnelles,

Conduite de réunions importantes, forte capacité d'écoute, d'analyse et de proposition de solutions,

Planification de grands projets, à fortes contraintes, en milieu urbain,

Compréhension des enjeux spécifiques MOA/MOE/ETP,

Management d'équipe et mise en place d'outils de pilotage de projet,