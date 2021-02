Détenteur d'un titre de Réceptionniste de Niveau IV, et bénéficiant d'un an d'expérience dans le domaine de la réception hôtelière, je souhaiterais mettre mes compétences au service de la clientèle, dans le domaine de l'hôtellerie, ou encore à un niveau plus large touchant les différents secteurs du tourisme.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Réservation

Gestion des conflits

Tarification