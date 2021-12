Romain CHARRET

Consacrant depuis longtemps une passion pour les phénomènes naturels et les relations entre l’Homme et son environnement, mes choix de cursus scolaire se sont logiquement portés vers la Gestion des Risques qu’ils soient d’origine naturelle, industrielle ou technologique.



Diplômé d’un Master universitaire dans ce vaste domaine, j’ai pu intégrer, sans délais, l’équipe jeune et dynamique d’un bureau d’étude en Environnement. Le but était pour moi, de mettre en pratique mes compétences au sein d’un groupe de travail et de continuer à apprendre sur le thème de l’environnement et des mesures à mettre en œuvre lors de sinistres industriels de grande ampleur.

Ces quatre années au poste d’ingénieur/chargé d’étude m’ont permis de tester mes qualités et mettre à l’épreuve ma réactivité, mes capacités d’adaptation et de gestion d’équipes sur le terrain comme au bureau, mes connaissances en environnement sur l’eau et le sous-sol ainsi que mon esprit de synthèse.



Cette brève introduction me laisse peu d’espace pour décrire qui je suis et ce qu’il m’anime parmi la palette de thématique qu’offre l’Environnement et la Gestion des Risques.

Je vous laisse cependant visiter la suite de mon profil et me contacter si celui-ci vous intéresse.



Mes compétences :

SIG

Microsoft Office