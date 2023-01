Romain CHOFFIN

De Formation Technique, j'ai travaillé dans le secteur de l'assemblage électronique pendant une 10ène d'année au plus proche de la production, au niveau du service méthodes. J'ai terminée cette première expérience dans le monde professionnelle en tant que Responsable Méthodes avec un pied plus important dans l'atelier de production afin d'être force de proposition (à la fois interne mais également vers nos clients) sur l'amélioration process et industrialisation des produits. Depuis 2012, j'occupe un poste plus transversal entre les services Achats, Production, Logistique et Ventes, en tant que Coordinateur Process et Industrialisation.



Mes compétences :

Electronique

Methodes

Process