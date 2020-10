Romain CLERC

Fondateur de l'agence KOMAXIS, j'accompagne mes clients dans le déploiement de stratégies de communication et de transformation digitale.



https://komaxis.com



Composée de d'experts en développement web, direction artistique, webdesign, SEO, gestion de projet et production vidéo, notre équipe délivre des produits à forte valeur ajoutée.



Notre agence de communication est spécialisée dans la création & optimisation de sites internet et la production audiovisiuelles.



Nous produisons des vidéos d'entreprise proposant un storytelling efficace et une vision unique de votre marque. Nos films institutionnels vous permettent de mettre avant vos collaborateurs, vos locaux, votre organisation, vos activités et vos produits.



Spécialistes du web et de WordPress, nous créons des sites internet de haute qualité esthétique et générateurs de business. Nous mettons en œuvre des stratégies de référencement SEO pour booster l'acquisition de visiteurs sur votre site.





Par ailleurs, je suis formateur dans l'univers du digital et de la communication. Je prends plaisir à partager ma passion et mes savoirs auprès des chefs d'entreprise, des salariés, des demandeurs d'emplois ou étudiants.

Mes domaines de formation :

- Marketing digital & Stratégie d'acquisition / conversion / fidélisation

- Design & PAO

- Production audiovisuelle

- Création de sites internet WordPress

- Optimisation SEO

- Entreprenariat

- Transformation digitale

- Prospection commerciale digitale & Social selling