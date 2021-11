Romain DA ROVARÉ PERREIN

Mes fonctions m'amènent à assister des directions dans leurs projets, avec pour objectif de concevoir des solutions génératrices de valeur. Les différentes missions réalisées ces dernières années m'ont permis d'éprouver les compétences indispensables à cette activité : curiosité, polyvalence, connaissances générales et méthodes de travail. Ces multiples expériences ont permis d'étayer mes aptitudes nécessaires au quotidien : écoute, communication et rigueur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Formalisation et amélioration de procédures

Management d'équipe

Recueil de besoins

Qualification logicielle

Réponse aux appels d'offres

Gestion de la connaissance

Rédaction de cahier des charges

Ingénierie de formation

Conduite du changement

Planification

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Animation de réunions

Encadrement de prestation

Suivi budgétaire

Système d'information

Informatique de gestion

Pilotage d'activité

Service client

Informatique

Documentation

GED Collaborative