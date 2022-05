Romain DE SAN NICOLAS

Après huit années d'expérience professionnelle dans l'audit financier, j ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en me dirigeant vers le domaine de la Science des Données.

Dans cette optique, j ai suivi une spécialisation en Data Science auprès de l'université Johns Hopkins ainsi qu'une spécialisation Data Science at Scale auprès de l'université de Washington. Ces formations m'ont déjà permis d'acquérir certaines connaissances pratiques : machine learning, déductions statistiques, programmation en R, mais également en Python et SQL, approche de Hadoop et des systèmes NoSQL. J'ai également pu suivre certains MOOCs pour développer ces compétences, et notamment le cours d'Andrew Ng sur le Machine Learning, rattaché à l'université de Stanford.

De plus, mes expériences précédentes m'ont permis d'acquérir de solides connaissances des milieux commerciaux et industriels :

- que ce soit la connaissance du milieu industriel et de ses enjeux via ma formation d’ingénieur acquise aux Arts et Métiers, Grande Ecole d’ingénieur ;

- que ce soit en audit financier (audit externe, mais également audit interne, analyse de gestion, management d’équipes) auprès de grands comptes internationaux chez KPMG Audit ;

- que ce soit dans l’accompagnement d’entreprises (production des états financiers, analyses de gestion et aides à la décision, mise en place de procédures, management d’équipes) au cabinet Pierre FABRE.





Voici quelques liens vers mes comptes linkedin, github et kaggle:

https://fr.linkedin.com/in/rdesannicolas

https://github.com/rdesannicolas/DataScienceProjects

https://www.kaggle.com/rdesannicolas/results



