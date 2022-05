Romain DESBORDEES

Jeune homme de 25 ans, actuellement en stage chez Eurotrading capital Markets sur les produits dérivés indices.



Après un parcours professionnel diversifié qui m'a permis d'acquérir une expérience dans plusieurs domaines et de bien évaluer mes qualités et mes axes d'amélioration, je me suis orienté vers la finance de marché afin d'être connecté aux informations, et d'évoluer dans un milieu dynamique où qualités d'analyse, réactivité et gestion du stress sont déterminants.



A l'aise dans la relation aux autres, j'apprécie les contacts simples et francs. D'un naturel optimiste, j'apprécie le travail d'équipe et le partage de connaissance.

D'une nature curieuse, je m'intéresse à toute forme de projet et n'hésite jamais à m'investir si je pense être source de valeur ajouté.



Mes compétences :

Options

Produits dérivés

Sales

Sales trader

Trader