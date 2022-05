Romain DESMARESCAUX

J'ai eu la chance de travailler dans des entreprises digitales à forte dimension internationale. Grâce à ma formation et à mes experiences professionnelles et personnelles j'ai su développer mes compétences et ma capacité d'adaptation. Ouvert, curieux et tenace je cherche à m'investir dans un nouveau challenge en tant que chef de projet marketing digital.



Je suis actuellement en recherche active de CDI à partir de novembre 2016.



Mes compétences :

Communication

Créatif

Marketing

Marketing web

Médias

Rédaction

Web