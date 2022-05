Romain DHEILLY

Je suis un professionnel responsable, doté d'une attitude volontaire et d'un fort désir de réussir, avec plus de 18 ans d'expérience de travail dans des entreprises françaises et internationales.



J'ai le désir et la capacité de travailler en équipe, une facilité relationnelle et éditoriale, le sens de l'organisation, de la rigueur, de la force de proposition, de la capacité d'adaptation, de l'autonomie, le sens des priorités et des responsabilités.



Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités pour travailler dans un environnement stimulant, avec de nouveaux défis et une gestion des personnes.



Mes compétences :

ITILV3 Foundation

Helpdesk

Management

Réseaux

Support informatique

Norton Ghost

SCCM

Backup Exec

BlackBerry Enterprise server 5

Active Directory