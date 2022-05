Romain DISSARD

Actuellement diplômé du BTS Assistant de Gestion PME-PMI, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation ou stage en alternance pour effectuer la licence professionnelle Gestionnaire des Ressources humaines (GRH) à Pigier Performance située a Nancy.



Par la suite j'aimerai continuer en me spécialisant dans le Recrutement. C'est pourquoi je désire vraiment trouver un contrat de professionnalisation ou stage en alternance dans une entreprise, cabinet de recrutement ou agence intérimaire.



Fortement motivé à reprendre les études dans les Ressources Humaines, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements si mon profil vous intéresse.



✉️ dissard.tfca@gmail.com



Mes compétences :

Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint

Concevoir des support de suivi

Collecter et mettre à jour les informations

Accueil physique

Accueil téléphonique

Encadrer des stagiaire dans leurs missions

Anglais technique