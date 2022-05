Romain DODELIN

Ladder H est un cabinet de recrutement nouvelle génération qui vous propose un large choix de prestations de haute qualité et complémentaires afin de sécuriser tous vos recrutements tout en réduisant vos coûts.



Ladder H vise l'excellence dans chacun de ses recrutements et vous assure confort, réactivité, choix et expertise.



Nous intervenons sur tout ou partie de vos recrutements, depuis le e-sourcing optimal pour attirer un maximum de candidats, jusqu'au suivi d'intégration du profil retenu. Tout en passant par la simple présélection de CV ou encore, l'analyse approfondie des compétences, de la personnalité et de la motivation.



Ladder H intervient sur tous les contrats Stage / Apprentissage / CDD / CDI.



De par l'optimisation des nouveaux outils de communication (Web 2.0, visioconférence etc.) Ladder H n'a pas de limite géographique à ses recherches.



Ladder H intervient également sur des demandes plus spécifiques comme la gestion de campagnes de recrutement, l'approche directe des plus hautes fonctions dirigeantes ou encore l'emploi lié au handicap et à la diversité.



Venez vite nous découvrir en détail sur











Mes compétences :

Chasse de têtes

Anglais Espagnol

Conseil rh

Sourcing

Recrutement par approche directe

Recrutement

Recrutement 2.0

Entretien de recrutement

Suivi d'intégration des candidtas

Compétences RH

E-sourcing

Approche directe