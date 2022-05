Romain DOLBEC

Jeune et très dynamique; j'aime bouger, être actif, me sentir utile... avoir des objectifs.

Je suis passionné dans ce que je fais. Qaund j'ai une idée, je me lance à fond dedans.

Fils d'agriculteurs, j'aime le contact avec la terre et les animaux, c'est une matière vivante qui ne cesse de bouger et qui demande à ce que l'on y prête attention pour la comprendre.

C'est pourquoi, je donne volontairement un coup de mains à mes parents dans les tâches de la ferme. C'est ainsi que mes parents m'ont appris la notion de travail.

A l'école, j'avais certaines facultés, alors j'ai fait un Bac S pour m'ouvrir le plus de portes possibles. Aujourd'hui, je suis en fin de cycle d'ingénieur en agriculture avec la volonté de concilier un travail de conseiller avec celui d'exploitant agricole.

Sinon je profite de mes week-end pour voir mes amis, mais aussi pour faire une partie de chasse ou de pêche entre copains ou en famille.

J'aimerais à l'avenir voyager un peu plus que dans mon passé, notamment avec ce que j'aime.