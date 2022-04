Sylvain MEGRIER

Ingénieur en Agriculture, Consultant formateur, en gestion de la volatilité des marchés auprès des céréaliers et acheteurs de la filière agricole. Responsable du développement commercial et de l'accompagnement des structures agricoles et para-agricoles sur le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou Charente). Expert national du marché des engrais.



Personnel: Trésorier de l'association Transmission (Trans sur erdre, 44). Membre de l'association Solidaire S (44) - Aides au développement des populations en pays défavorisés. Dirigeant principal d'une équipe de football sénior.





Mes compétences :

Rigoureux

Autonome et responsable

Travail en équipe

Animation d'équipe

Animation de réunions

Audit

Animation de formations

Analyse stratégique

Gestion de portefeuille

Marchés financiers

Relationnel