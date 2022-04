Céline BERTIN

PASSIONNÉE par mon métier, je fais preuve d’autonomie et de rigueur dans mon travail



DÉTERMINÉE et impliquée, je suis prête à m’investir et mettre mes connaissances en pratique



POLYVALENTE j’ai la capacité de travailler indépendamment ou en groupe quand nécessaire



EXIGEANTE et organisée, je suis dotée d’une capacité de management et d’adaptation



Mes compétences :

Recherche

R&D

Oenologie

Gestion de projet

Analyse sensorielle

Agroalimentaire

Viticulture

Dégustation

PC Hardware

Apple Mac