Romain DOLQUES

Mes 5 années de formation m'ont permis d'acquérir de bonnes connaissances concernant la microbiologie, l'écologie, la géologie, la géophysique et les SIG. Une grande partie de mon cursus s'est portée sur les sciences de l'eau et des sols. J'ai suivi des cours d'hydrologie, d'hydrogéologie, d'hydraulique, de traitement de l'eau, de pédologie et de géochimie, en classe et sur le terrain. Un stage de deux mois dans un village du Burkina Faso m'a permis d'analyser l'eau alimentant les pompes en usage et d'en rechercher les sources de pollutions. Durant un stage au LEGOS de Toulouse, je me suis familiarisé pendant deux mois avec le logiciel de SIG « PCI Geomatica ». Mon année d'échange universitaire au Canada anglophone (2009/2010) m'a permis d'atteindre un solide niveau d'anglais et d'accroître mes connaissances scientifiques. Durant mes stages au sein des bureaux d’études GIRUS et SEGC, j’ai réalisé des Lois sur l’Eau, un Schéma Directeur d’Assainissement d’Eaux Usées, des études hydrauliques et des études de faisabilité de l’assainissement autonome.



Mes compétences :

Assainissement

Cours d'eau

Environnement

Géologie

Hydraulique

Hydrogéologie

Pédologie