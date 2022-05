Romain DOMEC

# RESSOURCES HUMAINES

- Recrutement (sélection de CV, entretiens téléphoniques et physiques des candidats)

- Protocole administratif (DUE, contrats, dossiers du personnel)

- Intégration & suivi formalisé des périodes d'essai

- Élaboration des plannings (60 personnes)

- Élaboration des paies (60 personnes)

- Élaboration du budget des frais de personnel

- Gestion des carrières (détachement et suivi de collaborateurs dans d'autres fonctions)



# MANAGEMENT

- Suivi mensuel et annuel des collaborateurs

- Planification et animation de réunions

- Motivation d'équipe

- Application et suivi des règles disciplinaires



# AUDIT

- Veille à la conformité et au respect des procédures

- Analyse des données financières et contrôler les indicateurs clés

- Analyse du compte de résultats



# COMMERCIAL

- Mise en place d'outils de suivi des performances commerciales

- Contrôle et analyse des recettes hebdomadaires, mensuelles et annuelles

- Mise en place d'incentives



# ÉVÉNEMENTIEL

- Élaboration de devis pour des locations de salle (de 150 à 900 personnes)

- Élaboration de devis pour des prestations alimentaires (de 20 à 300 personnes)

- Avant-premières avec équipes de films (jusqu'à 1100 personnes)

- Opéras en direct (jusqu'à 900 personnes)

- Animation et présentation en salle



# FORMATIONS

- SSIAP 1

- Flux Financiers

- Risques Psycho-sociaux

- Fondamentaux du droit du travail

- Fondamentaux du management

- Entretien annuel des collaborateurs

- Datronic pour les managers

- Bien recruter

- Gestion des incivilités pour les managers

- Cinéma numérique pour les managers

- Sensibilisation au contrôle interne

- Management des ventes

- Training management

- Gestion Budgétaire : suivi et validation des commandes, factures, et avoirs

- Formateur relais HACCP

- Fonctionnement des IRP, des mandats et des heures de délégation



Mes compétences :

Management

Ressources Humaines

Gestion d'un centre de profit