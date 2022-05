Romain DOUCHIN

Je dessine et veux faire un métier en rapport avec le dessin depuis tout petit. Mon bac en poche et après une année en histoire de l’art, je suis admis à l’école d’Arts visuels BRASSART à Tours.



3 ans d’études et un diplôme plus tard, je retourne sur Orléans ou je travaille en tant que freelance sur plusieurs projets (en particulier avec l’agence Scoop communication). Je participe également à la création d’une structure de création audiovisuelle ou j’apprends à maitriser les différents logiciels (After effect, Final cut pro, Premiere pro, etc.) au fur et à mesure des projets (courts métrages, podcast vidéos, etc.) et différentes commandes (Mairie d’Orléans, Imprimerie Nationale, Girelle production, etc.).



Après presque 5 ans sur Orléans, je décide de changer de région et arrive donc dans le Calvados ou j’exerce maintenant mon activité en freelance.



Mes compétences :

Final cut pro

Dessinateur

Montage

Adobe After Effects

Graphisme

Adobe Photoshop

Motion design

Adobe illustrator

Adobe Premiere

Adobe InDesign