Véritable passionné de Vins & Spiritueux, et plus particulièrement des Spiritueux (Rhum notamment), mon objectif est d'avoir la chance d'être Ambassadeur d'une maison avec une image forte. En effet, j’ai la volonté de pouvoir animer des dégustations sur les différentes cuvées et d’ainsi renforcer leurs images de marque et de produit d'exception.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Microsoft Office

Sociologie