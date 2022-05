Dynamique, impliqué et rigoureux je suis attiré par les défis et prêt à les relever en équipe.



Je place l'humain au centre de mon management afin de mobiliser les équipes vers des objectifs établis.

Je travaille sur la motivation et les compétences de mon équipe afin d'aller chercher de la performance au quotidien.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator