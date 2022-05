Romain DUBAN

Ingénieur des Ponts et Chaussées, détenteur d'un MSc Mathematics and Finance à Imperial College à Londres. Spécialités: -Mathématiques financières, calcul stochastique, modèles de taux d'intérêts, modèles de risque de crédit, statistiques, dérivés exotiques, méthodes numériques. -Programmation, C++, VBA, Matlab, R, PHP Langues: -Français (maternel) -Anglais (courant) -Espagnol (bases)



Mes compétences :

Finance de marché

Mathématiques financières

Matlab

Produits exotiques

C++