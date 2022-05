Romain DUBAN

Mon parcours représente bien ma posture professionnelle : polyvalent, impliqué, autonome, j'ai rempli de nombreuses fonctions, avec une grande capacité d'adaptation.



Mon expérience dans le sport m’a appris la rigueur et la persévérance, pour travailler en équipe, convaincre et défendre mes choix, mais m'a surtout appris à apprécier le challenge.



Actuellement prêt à relever de nouveaux défis, je suis à votre disposition dès à présent pour m'impliquer dans vos projets actuels et futurs.