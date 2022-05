Romain DUBOIS

Après 5 ans d'études spécialisées dans l'hôtellerie et une année d'étude à l'étranger (USA), je souhaitais développer mes connaissances et mon savoir-faire dans la gestion de projets d'investissements.

C'est pourquoi, j'ai rejoint l'ENSMI: une école experte dans l'immobilier et l'asset management.



Je travaille en parallèle de mes études dans l'entreprise PARISIAN HOME/CONCEPT en alternance en tant que responsable du service investisseur et du développement commercial assistant en contrat de professionnalisation.



Dans ma volonté de me spécialiser dans le project management du développement d’hôtels, et d’acquérir des compétences en tant que manager, je suis à la recherche d'un poste dans ces domaines.



Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Foreign Exchange

Hôtellerie

Investissement