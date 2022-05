Romain DUBOIS

Aménageur - Urbaniste, sensible aux problématiques d’amélioration de l’habitat, d'efficacité énergétique, de production d’énergies renouvelables et leur stockage, d’économie circulaire et de gestion des déchets, d’accessibilité et de mobilité.



Montage et gestion de projets, maîtrise d'oeuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, soutien et aide à la décision, développement commercial, expertises et négociations foncières et immobilières…



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Mise en réseau d'acteurs

Diagnostics territoriaux

Conseils stratétiques

Coopération internationale

Transmission d'entreprises

Aménagement du territoire

Développement commercial

Communication

Négociation foncière et immobilière

Energies renouvelables

Urbanisme