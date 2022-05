Actuellement responsable du service Fabrication et Conditonnement des peintures acryliques chez PPG, basé à Ruitz(Site SEVESO seuil bas).



Mon parcours est plutôt atypique(J'ai commencé sur le terrain comme Opérateur...) mais a le mérite de m'avoir fait toucher à tout et de rencontrer des personnes de tous types et de tous niveaux dans des domaines allant de la Production à la Logistique.