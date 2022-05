Romain DUCHARTRE, né le 13 Juin 1988.

Après avoir suivi une formation de technicien (DUT GEII), je me suis réorienté vers le secteur de la vente, afin d'être capable de commercialiser efficacement des produits à forte valeur ajoutée technique.

Après avoir suivi une formation en licence de commerce réalisée en alternance, j'ai obtenu la double compétence de technicien et de commercial. J'ai par la suite décidé de poursuivre ma formation au sein d'une école de commerce.

Ainsi, dans l'objectif d'acquérir des connaissances supplémentaires dans les ressources humaines, le management, la communication et les finances, je me suis orienté vers l'école de commerce IFAG Angers.

Cette école m'a séduite pour deux raisons : son programme de formation regroupait tous les secteurs que je souhaitais aborder, et son programme de formation était réalisable en alternance, condition indispensable à la poursuite de mes études, tant je trouve cette approche formatrice.

Motivé, volontaire, ouvert d'esprit et envieux de m'enrichir toujours plus, je relève avec le plus grand intérêt les missions et défis que l'on me confie.



Mes compétences :

Commercial BtoB

Négociation commerciale

Management

Gestion

Stratégie d'entreprise