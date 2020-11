Benjamin SVOBODNY

Développer Web avec plus de 7 ans d'expérience dans des environnements techniques et humains variés.



Principales expériences :

- Développement d'applications Web chez Amdocs à but interne et pour des clients finaux. Plusieurs déplacements : Long Island (US), Tel Aviv( Israël), Singapour.

- Développement et maintenance de sites Web sous Drupal pour le premier journal quotidien Français : Ouest-France.

- Développement d'application utilisant les technologie Web (HTML/CSS JavaScript) pour les décodeur TV d'Orange (ex France-Telecom)



Principales technologies :

HTML5/CSS3, SASS/LESS, JavaScript (AngularJS, jQuery), PHP (Drupal), IPTVKit/GWT, GruntJS/GulpJS, SVN/Git/Perforce



Mes compétences :

GWT

CSS3

Javascript

Html5

Drupal

C++

Qt4

Développement

Domotique

AngularJS