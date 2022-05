Mes services consistent à concevoir des outils informatiques qui répondent à vos besoins, et qui ont pour but de vous simplifier, ou de supprimer, vos tâches fastidieuses et répétitives du quotidien.



Dernières conceptions :

- Création d'un outil destiné à réaliser des devis sur mesure, complètement intégré à l'ERP Clipper.



Historique :

Pendant 10 ans, j'ai eu simultanément la responsabilité de deux services très différents, le système d'information et la gestion de production. J'ai utilisé mes compétences en développement pour relier ces deux mondes, en créant des modules additionnels à l'ERP de la société.

Mon dernier projet a été le transfert complet de l'ancien ERP vers le nouveau (Clipper --> Hélios) avec un module spécifique réalisé avec Windev.



Vous pouvez-également me trouver sur XXE.fr

https://www.xxe.fr/freelance/romain-ducos_7fffd036-8847-483f-bdb7-7a7efa8a08b6



Mes compétences :

RDM6

Visual Basic

Solidworks

AutoCAD

Clipper

Pro-Engineer

Smarteam

Réseaux

Windev

Ingénieur

Lean Manufacturing

Conception

Développeur

Logistique

Informatique

ERP

Catia v5

Excel

Outlook

Maintenance

Office

Wlangage

Publisher et Photoshop

FTP

Ordonnancement

Supply chain

Windows

Word

Powerpoint

Catia

Wordpress

Netasq

Nouvelles technologies

PCSOFT Webdev

MRP2 (PIC, PDP, CBN, Jalonnement/Ordonnancement)

Stormshield

Management

VBA

Developpement Windev