Romain DUFROS

Ingénieur avec deux ans d'expérience dans le Transport Public (MOE et MOA).



Diplômé en Génie des Systèmes Urbains de l'Université de Technologie de Compiègne (promo 2013), j'ai débuté ma carrière à la Direction des Projets d'Investissement du STIF (Autorité Organisatrice des Transports de la région Ile-de-France). Cette première expérience fût l'occasion d'acquérir des bases solides en management de projet et d'avoir une vision complète et transversale des projets de transport.



Depuis mon arrivée chez SYSTRA, je contribue à la réalisation d'un grand projet d'envergure internationale : de l'établissement du Plan Général des Transports jusqu'aux études préliminaires (inclus).



Mes compétences :

Illustrator CS5

Indesign CS5

ArcGIS

Revit Architecture

AutoCAD 2013

Microsoft Office

Transport

Urbanisme

Aménagement du territoire

Environnement

Planification

MapInfo 11

Anglais