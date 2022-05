Romain DULUC

Je suis passionné par la nature depuis mon plus jeune âge, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de réaliser mes études au lycée agricole de Bazas depuis la classe de seconde. En juin 2015, j'ai obtenu mon baccalauréat STAV option aménagement et valorisation des espaces avec mention bien.



Je poursuis aujourd'hui mes études en BTS Gestion Forestière dans ce même lycée, où j'apprends comment gérer un espace forestier de manière durable tout en produisant du bois de qualité pouvant être exploité.



Je suis actuellement en stage au sein de la scierie Mourlan (Lavazan-33) pour une durée de 11 semaines. Cette entreprise me permet de compléter ma formation tout en m'apportant une expérience professionnelle au cœur de la filière foret-bois en Aquitaine.