Romain DUMAY

DISPONIBILITE : janvier 2020

Uniquement en freelance (pas de CDI)

Localisation : Paris, 77, 93 et télétravail



Depuis 2010, j'interviens dans des agences ou en télétravail, pour compléter temporairement des équipes ou prendre en charge la réalisation de projets web.



Au fil des nombreux projets auxquels j'ai participé, je me suis spécialisé dans l'intégration responsive (pc, tablettes, smartphones) et le développement d'interfaces utilisateurs.



Atouts : bonne maîtrise technique, autonomie, rapidité d'exécution, bonne capacité d'intégration et esprit d'équipe



Mes compétences :

Illustrator

JavaScript

Photoshop

GIT

AngularJS

JSON

HTML 5

CSS 3

Node.js

Scrum

ReactJS

Vue.js

Webpack