Romain DUPIRE

Ingénieur, jeune diplômé de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard au département Énergie et Environnement, j’ai choisi de me spécialiser dans la filière des Systèmes Embarqués. J’y ai acquis des compétences dans les domaines de l’électronique, de l’automatique et de l’informatique industrielle. J’ai toutefois ressenti le besoin de pousser plus loin mon expérience en informatique afin d’obtenir une réelle double compétence « hardware/software » nécessaire, à mon sens, pour pouvoir appréhender les systèmes embarqués. C’est en partie la raison pour laquelle j’ai effectué mon dernier semestre d’études à l’École Polytechnique de Montréal, une occasion unique de diversifier mes champs de compétences. En effet, cet échange m’a permis de poursuivre des cours de génie informatique, notamment sur le noyau Linux, ainsi que de robotique industrielle et d’automatique pour l’aérospatiale.



Mes compétences :

Linux

C++

VHDL

Microsoft Windows

Matlab

LabVIEW

HTML

Assembler

Apple iWork

Advanced RISC Machine (ARM)

Adobe Photoshop

Electronique embarquée

C#

C

Mac OS X

Microcontroleur

Bus CAN

Qt

Traitement du Signal

Capteurs