Romain DUPOUY

Apres avoir obtenu un DUT Tech de Co en apprentissage avec le Credit Agricole d'Aquitaine en 2011, travaillé pendant 1 an dans les services back office de la Banque Pelletier/CCSO, je suis, depuis février 2013 collaborateur de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente.

En licence professionnelle au CFPB de Bordeaux puis titularisé dans l'agence de Villeneuve de Marsan, mon poste consiste à la fois à la gestion de l'accueil, et à une partie conseil/commercial avec la gestion d'un portefeuille de clients.



Aspirant a une evolution de carrière vers les metiers de gestionnaire de clientèle particuliers et professionnels, je suis en recherche constante de formation et de developpement de mes competences.



Mes compétences :

Banque

Assurance

Relation Client

Vente

Bureautique

Gestion de Portefeuille

Conseil Financier

Fiscalité du Particulier