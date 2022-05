Romain DURIER

Avant d’être une équipe de chasseurs de tête, nous sommes des passionnés du web et de l’IT. Pour vous dire, chacun de nous a une spécialité qui lui est propre : ingénieur mobile, spécialiste e-commerce, communiquant issu d’agences web…



Les deux pôles d’Easy Partner, recrutement IT et prestations de services, répondront à votre besoin dans un délai moyen de 15 jours. Si votre profil correspond à nos attentes, nous vous rappellerons sous 24H.

Nous travaillons uniquement avec les clients finaux les plus demandés sur le marché afin de vous proposer les meilleurs projets (humains et techniques) en exclusivité qui seront de nouveaux tremplins dans votre carrière.



Pour ma part, je suis expert en prestations, spécialisée dans le domaine de l'IT.

Contactez moi à l’adresse r.durier@easypartner.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement.



Retrouvez-nous sur nos différents réseaux !



Site :Array

Facebook :Array

Twitter :Array

Linkedin :Array

Viadeo :Array



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel