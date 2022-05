Romain DUTEMPLE

Je m'appelles Romain j'ai 26 ans. Je suis un ingénieur diplômé depuis Avril 2019 d'une formation généraliste axée essentiellement sur les capteurs, la mesure applicable dans tout les domaines industriels et les nouvelles technologies (microélectronique). Avant mon cycle ingénieur j'ai obtenu un Baccalauréat Scientifique à dominante Physique-Chimie et un DUT en Mesures Physique. J'aime travailler en équipe et aime aussi aller sur le terrain.

Mes passes-temps sont la photographie et la musique.