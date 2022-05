Romain DUVIVIER

Créature polymorphe au parcours atypique, mi-artiste mi-rédacteur, dotée d’une patte unique et de concepts plein la tête, le TRUQ se nourrit de phrases, d’images et de mots au service de vos idées.



Disposant d’une ouïe très fine lui conférant une excellente capacité d’écoute, d’un grand museau lui permettant de saisir l’air du temps et d’une vision singulière lui offrant une acuité visuelle autant qu’un véritable regard, en vrai caméléon, le TRUQ sait parfaitement s’adapter à tout type d’environnement et vivre en harmonie avec la nature…. de vos projets !



Inventif et curieux, vif et alerte, prédateur de bonnes idées, toujours à l’affût, Le TRUQ est un spécimen créatif omnivore : Conception/rédaction, Presse, Communication, Blogging, Web & Print, Musique, Son et lumières…



Mais qu’est-ce que c’est que ce TRUQ ? : Un scribe à plumes 2.0 !



Mes compétences :

Rédaction

Traduction

Auteur

Rewriting

Mailing